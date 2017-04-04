癡情通緝犯探監女友 出看守所被捕
2017-04-04 15:23
〔記者張軒哲／台中報導〕癡情通緝犯探女友遭逮！41歲白姓男子因竊盜、毒品罪遭通緝，他駕車在沙鹿市區遭警方鎖定，警車一路尾隨至苗栗市台13線上，隨後於苗栗市看守所附近見白嫌車輛熄火停放路旁，警方遂於附近埋伏守望，不久見白嫌自看守所走立即上前逮捕。原來白嫌是到看守所探望女友反而落網，將白嫌移送偵辦。
清水分局光華派出所所長吳晨暄接獲線上巡邏通報，身揹三條通緝案件（兩件竊盜、一件毒品）的白嫌，駕駛黑色自小客車於沙鹿區中山路郵局出沒吳晨暄、警員鄒博丞聯袂清泉所所長黃信忠、副所長陳政景一路尾隨犯至苗栗市台13線，卻不見車輛。
警方指出，下一個路口處正好是大千醫院南勢分院及苗栗看守所，雖覺得白嫌至看守所的可能性很低，但因已尾隨至苗栗，吳員等人決定碰運氣，發現白嫌車輛停放於路旁，覺得埋伏逮人。因白嫌曾有衝撞警方情事，數十分鐘後，待白嫌自看守所走出時，趁其不備上前逮捕，並於白嫌車輛內查獲毒品。
沙鹿地區發生多起打破車窗竊案及大甲、龍井地區發生的車牌竊案均是白嫌所為。白嫌向警方表示，自己逃亡在外已久，心生疲倦，打算幾天後便主動前往地檢報到，而女友前不久因毒品案入監，送一些日常用品給女友，也當作是見女友最後一面，沒想到被警方逮到，要提前至看守所報到，真的很倒楣。
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