摩鐵駕車撞警烙跑 嫌犯到案稱「酒駕怕被抓」

2017-04-04 15:00

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方上月10日深夜前往轄內一間摩鐵臨檢，在停車場發現1部可疑的黑色馬自達轎車，正要上前盤查時駕駛突然倒車試圖撞擊員警及警車，造成土城派出所所長方文村腿部挫傷，警方朝嫌犯座車連開6槍制止但他仍加速逃逸，22歲同夥黃姓男子下樓見狀徒步想逃立刻被警方攔下，並在其入住的房間內查獲K盤及K他命。

事後警方調閱監視器掌握車牌號碼，循線得知當天駕車的陳姓男子住在頂埔一帶，多次前往埋伏陳男都未現身，走投無路的他日前透過友人向警方投案，陳男到案後表示，當時因為酒駕怕被發現才急著開車逃離現場，猜想警方應該會在住家附近佈下天羅地網，於是帶著簡單行李投靠友人，近一週來都過著躲躲藏藏的日子，全案訊後依妨害公務罪函送法辦。