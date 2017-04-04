跟蹤男被盤查暴走 頭槌、指甲狠襲警

2017-04-04 14:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲曾姓男子遭張姓女子控「跟蹤」，警方趕抵先是好聲好氣要求曾某拿出證件讓警察看，未料曾某大叫「我不要」接著失控抱走，狠撞盧姓警員胸口準備落跑，被壓制後又不斷以頭槌、指甲狠狠往盧員臉上招呼，造成盧員破相，當場將曾某扭送警局。

據了解，張姓女子走在新北市中和興南路一段，她不斷回頭看發現曾某一直跟著她，張女趕緊跑近速食店慌張向店員說「幫我報警，門口那個男的一直在跟蹤我！」警方趕抵果然曾某還沒走，遂對他進行盤問。

正當警方要求曾某拿出證件，曾某便一連串脫序暴走，造成盧員臉部、右手多處撕裂傷，而於警所偵訊時，曾某又不發一語，非常不配合。訊後警方依違反社會秩序維護法、妨害公務等罪嫌將曾某移送法辦。