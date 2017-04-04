| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
敘利亞傳遭毒氣空襲 至少18人死亡
 首頁 > 社會

跟蹤男被盤查暴走 頭槌、指甲狠襲警

2017-04-04  14:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲曾姓男子遭張姓女子控「跟蹤」，警方趕抵先是好聲好氣要求曾某拿出證件讓警察看，未料曾某大叫「我不要」接著失控抱走，狠撞盧姓警員胸口準備落跑，被壓制後又不斷以頭槌、指甲狠狠往盧員臉上招呼，造成盧員破相，當場將曾某扭送警局。

據了解，張姓女子走在新北市中和興南路一段，她不斷回頭看發現曾某一直跟著她，張女趕緊跑近速食店慌張向店員說「幫我報警，門口那個男的一直在跟蹤我！」警方趕抵果然曾某還沒走，遂對他進行盤問。

正當警方要求曾某拿出證件，曾某便一連串脫序暴走，造成盧員臉部、右手多處撕裂傷，而於警所偵訊時，曾某又不發一語，非常不配合。訊後警方依違反社會秩序維護法、妨害公務等罪嫌將曾某移送法辦。

廣告
  • 盧姓警員被曾某抓到破相。（記者徐聖倫翻攝）

    盧姓警員被曾某抓到破相。（記者徐聖倫翻攝）

  • 襲警的曾姓男子曾警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    襲警的曾姓男子曾警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：跟蹤男被盤查暴走 頭槌、指甲狠襲警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.