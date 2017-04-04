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女兒離家6年 單親母淚盼返家團圓

2017-04-04  14:48

〔記者張軒哲／台中報導〕小蓉快回家，媽媽很想妳！大甲區福德里53歲單親媽媽陳由美家境清寒，她多年前離婚後回娘家，獨自打零工照顧父親、哥哥及女兒。近年來她的父親及哥哥相繼過世。她日前車禍住院無人探視，唯一心願希望離家6年的女兒能與她聯繫，重拾母女情緣。

陳由美早年因家暴與前夫離婚，帶著女兒回到大甲濱海漁村，靠著在幼獅工業區打工照顧重病父親與失明的哥哥，陳由美說，父親10多年前往生4年前將哥哥從安養院接回照顧，哥哥2月往生，所幸市議員吳敏濟向社福團體爭取一筆喪葬補助費，讓哥哥後事得以圓滿，現在只希望女兒可以返家探視她。

陳由美說，27歲女兒小蓉原本在台南就讀私立科大，大三時離家出走，至今音訊全無，6年前曾與前夫到宜蘭找到女兒，並與女兒及友人發生爭執，女兒不肯回家，自此音訊全無，近年透過女兒友人輾轉得知女兒在台中市上班。

陳由美兩度向警方通報失蹤協尋女兒，吳敏濟指出，大甲警方透過臉書找到小蓉，留言勸她返家，之後就被封鎖帳號了。

陳由美說，自己住在一間破舊平房，白天在食品廠當作業員，傍晚到化工廠打掃，勉強維持溫飽，母女有誤會可以好好溝通，希望女兒可以偶爾回來探視，再續母女之緣，這樣就心滿意足了。

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  • 陳由美（中）盼愛女返家團聚。（記者張軒哲攝）

    陳由美（中）盼愛女返家團聚。（記者張軒哲攝）

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