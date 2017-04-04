竊賊闖9旬里長媽宅 假按摩真搜刮

2017-04-04 14:20

［記者黃旭磊／高雄報導］林園區1名竊賊闖進90歲里長媽家，假意噓寒問暖還幫按摩，見老婦無力抵抗，竟闖進臥室搜刮財物，警鎖定機車車牌追緝。

林園警分局中芸所副所長劉坤仲說，竊賊戴安全帽、口罩於4月2日上午8點許，闖進西溪里里辦公室，見9旬老婦獨自在家，假意問候，還按摩手部及雙肩，老婦無力抵抗，竊賊闖進臥室內搜刮床上外套、衣櫃內現金財物。

警方表示，竊賊找不到現金，走出客廳後繼續幫老婦按摩，幾分鐘後騎車離去，警方已掌握車牌追緝。

西溪里長李文通說，到隔壁去上廁所，沒想到竊賊竟趁空檔入侵，翻衣物沒找到錢，「還跟我媽借2百元，我媽機警說沒錢，否則拉扯跌倒會受傷。」

竊賊搜刮影片被po上林園五四三臉書社團，超過2百名網友按怒火聲討，李文通孫子稱「白天的，而且我家來來往往人，車輛那麼多，他居然那麼目無法治，真的好恐怖」，網友聲援說，「婆婆還好嗎？有驚嚇到嗎」也有細心網友建議「看影片他沒有戴手套，可以請鑑識組採指紋辨識，應該可以很快抓到人。」

相關影音（翻攝自林園五四三臉書）