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十萬火急！孕婦臨盆遇塞車 警鳴笛開道護送

2017-04-04  14:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區26歲林姓孕婦，昨晚6時許在家突然臨盆準備生產，家屬原本要開車護送她到淡水馬偕醫院生產，但因昨日適逢清明連續假期，淡水地區大塞車，家屬害怕中途塞車影響生產，趕緊跑到淡水分局水碓派出所求助，警方聽聞，立即將林女送上巡邏車，沿路鳴笛，搭配勤指中心通報各路口的交通疏導員配合燈號控制，原本要半小時的車程僅僅10分鐘就抵達，使得林女得以順利生產。

淡水分局表示，昨晚6時許，1名中年男子氣急敗壞地跑進水碓派出所求援：「拜託你幫幫我們！」經警員了解原委，原來男子的女兒已經臨盆準備生產，但不巧遇上大塞車，害怕來不及才會向警方求助。

警員聽聞，立即將孕婦送上警車後座，隨即沿路鳴笛，行駛過程中一邊通報警局勤指中心，再由中心通報各路口的交警控制燈號，縮短行車時間，一度還逆向行駛，為的就是即刻將孕婦送抵醫院，最後僅僅花費10分鐘就到達淡水馬偕醫院，林女事後也順利生產，讓家屬感激萬分：「還好有你們！」

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  • 林姓孕婦（中）在父母的陪同下搭上警車。（記者曾健銘翻攝）

    林姓孕婦（中）在父母的陪同下搭上警車。（記者曾健銘翻攝）

  • 林女的父親奔跑到派出所求助。（記者曾健銘翻攝）

    林女的父親奔跑到派出所求助。（記者曾健銘翻攝）

  • 警車為了盡速將孕婦送抵醫院，中途一度逆向行駛。（記者曾健銘翻攝）

    警車為了盡速將孕婦送抵醫院，中途一度逆向行駛。（記者曾健銘翻攝）

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