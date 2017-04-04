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敘利亞傳遭毒氣空襲 至少18人死亡
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駕駛路旁尿尿 被查獲車內藏百餘包毒咖啡

2017-04-04  13:40

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山警分局龍華派出所今天凌晨巡邏經過鼓山區龍文街與大順一路口，發現曾姓男子在路旁尿尿，經上前查探，發現曾男駕駛的BMW轎車內有拉Ｋ的毒品味，循線於車內查獲毒咖啡112包（總毛重1486公克）、K他命10.7公克、K盤一個等，（毒咖啡112包均含有安毒成分），將曾男依持有毒品罪嫌逮捕。

龍華所所長吳明忠與警員許志遠、王建勛、巡佐陳宏儒、黃惠琪，今天凌晨0時在鼓山區龍文街與大順一路口，發現曾嫌（32歲，有槍砲前科）駕駛白色自小客車停在前方路口後，下車到路旁尿尿，所長隨即上前察看，一靠近車輛即聞到車內飄出疑似K他命毒品燃燒味道，於是對曾嫌進行盤查，隨後在自小客車內查獲毒咖啡包112包、k他命10.7公克。

其中，毒咖啡112包經檢驗均含二級毒品（甲非安非他命），全案依毒品案移請偵辦。

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  • 曾男駕駛的BMW轎車在路旁尿尿，引來警方盤查於車內查獲毒咖啡112包（總毛重1486公克）、K他命10.7公克、K盤一個等，（毒咖啡112包均含有安毒成分）。（記者黃建華攝）

    曾男駕駛的BMW轎車在路旁尿尿，引來警方盤查於車內查獲毒咖啡112包（總毛重1486公克）、K他命10.7公克、K盤一個等，（毒咖啡112包均含有安毒成分）。（記者黃建華攝）

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