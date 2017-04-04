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救護車遭自小客攔腰撞 撞人及被撞駕駛都受傷

2017-04-04  13:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一部救護車昨晚載送病患就醫途中在西屯區一處路口迴轉時，遭一部自小客攔腰撞上，除病患緊急被另部救護車接走，連同救護車、自小客的駕駛都受傷，所幸3人送醫均無大礙﹔警方表示，自小客未遵從交警指揮也未禮讓救護車，應負較大肇事責任，但肇事責任仍有待釐清。

台中市消防局昨晚7點多接獲民眾報案，派遣黎明分隊救護車到台灣大道、朝富路口一棟大樓載送患有慢性疾病的45歲陳姓婦人，準備趕赴中國醫藥大學附設醫院就醫，此時救護車沿台灣大道慢車道往左迴轉時，被同向快車道上一部由31歲蔡男駕駛的自小客車攔腰撞上。

車禍發生後，消防局擔心延誤病患就醫，立即改派另輛救護車接走陳婦，同時將頭部出現暈眩等症狀的救護車駕駛林姓隊員、頭部撕裂傷的自小客蔡姓駕駛一併送醫，所幸陳婦未出現外傷或其他症狀，林員及蔡男送醫治療後無大礙。

蔡男說，看到救護車時踩煞車時已來不及﹔轄區第六分局交通分隊表示，救護車執勤時有優先權，路口有交警指揮更應聽從指示，當時救護車依規定鳴笛，且路口剛好有交警指揮，示意往來車輛注意，但自小客未遵從交警指揮也未禮讓救護車，應負較大肇事責任，至於肇事責任仍有待進一步釐清。

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  • 救護車被自小客攔腰撞上。（記者許國楨翻攝）

    救護車被自小客攔腰撞上。（記者許國楨翻攝）

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