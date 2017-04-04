槍毒丟鄰居陽台躲查緝 未取走隔2天又被抓
2017-04-04 13:31
［記者陳昀／桃園報導］大園分局潮音派出所2日晚間獲報，大園區大觀路一處出租套房，有市民發現家中陽台被丟了一袋不明物品，警方到場發現，袋內有1把土製霰彈槍、2發子彈及1小包安非他命，追查後發現是有槍毒前科的46歲李姓男子，前一天在友人家為了躲避警方查緝，將槍枝等物品往隔壁陽台丟，3日晚間已將李男拘提到案。
警方指出，46歲李男1日晚間到友人的套房，準備出借槍枝，因友人不在，他便自行進入屋內休息，剛好房東前去收租，見他獨自一人覺得奇怪，理論後發生衝突，便請員警到場。
警方說，李男一聽房東要報警，就把自己帶來的槍枝等物品丟到隔壁陽台，順利躲過查緝，直到2日晚上，隔壁房客回家發現陽台有不明物品才打電話報警，警方調閱監視器發現物品為李男所有，於是向桃園地檢署聲請拘票，昨晚將他拘提到案，返回派出所途中，李男還因為太緊張而心臟病發，送醫後已無大礙。
李男向警方供稱，袋內毒品是他所有，但土製霰彈槍及子彈是10年前綽號「阿狗」的友人交給他保管的，目前已沒有聯絡，警方訊後已將李男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例移送桃園地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 台灣「北一女神」登韓新聞版面！正到讓韓男直呼要買機票來台
- 陷首月5連敗魔咒 悍將今拚轉運
- 關懷流浪貓狗 東大生發想創社會企業汪喵食堂
- 台幣狂升6趴 外銷匯損破千億
- 〈戀愛世代〉歸還
- 《謠言終結站》吃隔夜菜不會致癌 只是營養流失
- 高雄水情吃緊 茂林部落祈雨祭登場
- 台灣最狂套房 馬桶直接對著床！
- 2018縣市長選舉 民進黨這些縣市有危機？
- MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到
- 伯爵Altiplano60週年 超薄藝術魅台
- 《目擊者》太懸疑 影迷最想問導演這件事
- 李準基「很想見妳」 她聽完淚崩
- 邱毅預測小英被推翻成「流亡政府」 鄉民：又撕髮迫害？
- 非全面墓區除草 後龍公所挨批
- （影音）莫允雯遭肘擊當場吐血 徐鈞浩內疚快哭
- NCAA》擊敗岡薩加 喬丹母校北卡奪隊史第6冠
- 防疫無假期 雲林再撲殺3萬餘土雞
- 美若先制攻擊 前防長：恐激怒北韓
- 台灣阿嬤超狂！ 送孫子番茄用這招笑翻網友
- 晴朗天氣持續到9日 吳德榮：鋒面下週一、二報到
- 真的是瘋邦！ 開幕戰雙轟第1投
- 曾珮瑜合體柯叔元 獻出第一次
- 方陣快砲案未審先簽 軍方坦承三大疏失
- 台東買潤餅皮大排長龍 民眾團聚一起包
- 集英社迎百年慶 全國會師現藝陣之美
- 安倍四月底訪俄 七月見習近平
- 北市千萬元電動重機採購 議員批圖利
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 擊退死神 早產女嬰能過兒童節
- 軍事訓練役男暴行犯上 國防部：103到106年2件
- 中國荔枝椿象攻陷全台 果樹遭殃、酸液傷人
- 溪頂寮保安宮》百年「火王醮」 爭列市定民俗
- 王治平哈林飆唱忙鬥嘴 老爸含淚 王若琳遞面紙
- 家中擺滿《貓戰士》／她多益990滿分 清水高中第一人
- MLB》有撲有交代！馬查多超美技力挺隊友（影音）
- 季辛吉牽線 川婿促成川習會
- 百年大平製茶廠 竹縣爭納古蹟
- 《嘉義實在講》縣市同黨 火化場連線「累格」？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：槍毒丟鄰居陽台躲查緝 未取走隔2天又被抓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分