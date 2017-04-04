槍毒丟鄰居陽台躲查緝 未取走隔2天又被抓

2017-04-04 13:31

［記者陳昀／桃園報導］大園分局潮音派出所2日晚間獲報，大園區大觀路一處出租套房，有市民發現家中陽台被丟了一袋不明物品，警方到場發現，袋內有1把土製霰彈槍、2發子彈及1小包安非他命，追查後發現是有槍毒前科的46歲李姓男子，前一天在友人家為了躲避警方查緝，將槍枝等物品往隔壁陽台丟，3日晚間已將李男拘提到案。

警方指出，46歲李男1日晚間到友人的套房，準備出借槍枝，因友人不在，他便自行進入屋內休息，剛好房東前去收租，見他獨自一人覺得奇怪，理論後發生衝突，便請員警到場。

警方說，李男一聽房東要報警，就把自己帶來的槍枝等物品丟到隔壁陽台，順利躲過查緝，直到2日晚上，隔壁房客回家發現陽台有不明物品才打電話報警，警方調閱監視器發現物品為李男所有，於是向桃園地檢署聲請拘票，昨晚將他拘提到案，返回派出所途中，李男還因為太緊張而心臟病發，送醫後已無大礙。

李男向警方供稱，袋內毒品是他所有，但土製霰彈槍及子彈是10年前綽號「阿狗」的友人交給他保管的，目前已沒有聯絡，警方訊後已將李男依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例移送桃園地檢署偵辦。

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