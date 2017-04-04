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四歲男童獨自站路旁 熱心警助找回家人

2017-04-04  13:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕小朋友你的家人在哪？一句熱心詢問的言語，幫走失男童找到回家的路。基隆一名4歲大林姓男童昨日下午站在東岸停車場旁，身邊沒有大人陪伴，熱心的警員羅祜辰本來在處理交通事故，發現男童身影後，主動向前詢問，才知道孩子走失。警方推測男童是跟家人要到童話藝術節看表演走失，立刻聯繫主辦單位，找到家人讓他安全回家。

小男童被羅員帶回忠二路派出所時不發一語，沒辦法說出全名及家人聯繫方式，雙手不停地搓揉，非常緊張。所長郭雲龍則溫柔地告訴他，不要害怕，已經聯繫到家人了，等一下就會到派出所了。

男童見到林姓祖母來接他，壓抑的眼淚潰堤，當場痛哭，家人也非常不捨幫他拭去眼淚，離開時頻頻向警方道謝。

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  • 男童看見家屬到派出所，趕緊抱住（記者吳昇儒翻攝）

    男童看見家屬到派出所，趕緊抱住（記者吳昇儒翻攝）

  • 家屬幫男同事拭去臉上的淚水（記者吳昇儒翻攝）

    家屬幫男同事拭去臉上的淚水（記者吳昇儒翻攝）

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