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誇張！所長ATM前阻詐 詐騙成員嗆聲交出員警編號

2017-04-04  13:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局新屋分駐所所長林延安昨晚獲報，19歲謝姓女大學生疑接到詐騙電話指示，正在新屋郵局ATM前提領12萬元現金，前往現場處理從謝女手中接起電話，竟被詐騙集團成員嗆聲要求告知員警編號，還聲稱要打投訴電話，指控員警態度惡劣，最後眼見身分被拆穿、詐騙不成，只好連忙掛掉電話。

警方調查，謝女昨晚接獲詐騙集團來電稱，指她在網拍購買的東西，因結帳錯誤，變成12個月分期扣款，隨後又有自稱郵局24小時客服主任來電，要求她去ATM操作解除分期設定，因提款卡無轉帳功能，改要她領出12萬元現金。

謝母一旁發現女兒邊講電話邊急著出門提款的不尋常行為，趕到家中附近的派出所報案；林延安率警員游博安、蕭時雨趕到，從謝女手中接起詐騙集團電話，竟反被嗆聲，員警最後拆穿詭計後，謝女才驚覺受騙，警方也查證郵局根本未設有24小時客服中心。

警方提醒，網路交易時最好選擇「貨到付款」或「面交」，避免匯錢卻沒拿到物品，同時可避免詐騙集團假藉匯款帳戶或設定錯誤外，ATM的功能只有「提款」跟「轉帳」功能，就算誤設分期付款，也不會遭到持續扣款。

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  • 謝女（中）接獲詐騙集團指示到郵局領錢，好在遭員警阻止，差一點損失12萬元。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    謝女（中）接獲詐騙集團指示到郵局領錢，好在遭員警阻止，差一點損失12萬元。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

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