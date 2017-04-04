別超速！寶山鄉半年連「種」3支測速照相桿
［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣議員邱振瑋最近半年協助鄉公所，一口氣在該鄉雙林、寶山路段連「種」3支最新型的數位超速照相機。目前位在竹47之1線、雙林路和新林路口的已率先啟用，因為「六親不認」，就連「同根生」的竹東警分局新城派出所巡邏車和台北市警察局的勤務車被拍到，除非能透過公文書合法說明公務車超速理由，否則一樣要乖乖領單繳罰款。
邱振瑋見狀，今天到處以「號外」的方式，透過各種管道提醒鄉親「愛注意」，別跟自己的荷包過不去。
邱振瑋說，會在自己家鄉「種」測速照相機實在有不得已的理由，主要就是寶山鄉是新竹科學園區的後花園，是個很適合慢活的農村環境，自然、人文俱佳，偏偏在寶山路、雙林路、以及三峰路等路段，砂石車多，飆車的人也多，不得已只好用這樣的方式約制，以保障鄉親的生命財產安全。
他透過臉書、line的通訊群組和個人動態等通知鄉親朋友：「注意！注意！注意！因為很重要所以要說3遍」！
他說，他發現掌管前述雙林路測速照相機的寶山分駐所警員近來特別忙碌，原來是這架測速照相機已經開機啦！且從3月17日開機起到昨（3）日為止，短短17天，超速罰單照相就高達1100件！等於1天有65件超速罰單。如果1張罰1800元，就有198萬元進帳。依這樣的速度，新竹縣警局3個多月就可以把全縣今年照相機設置的預算1000萬「賺」回來！
他說，這款最新型的超級「吸金」美相機，還算有人性，雖然這個路段限速50公里，會考慮當前的機械性能放寬20公里，但是只要駕駛人時速超過70公里以上，就會自動幫您拍得美美的，還會掛號寄出給您留作紀念，所以請大家不要跟荷包過不去。
他還說，這款最新型數位超速照相機，每張都有電子連續編號控管，超速者幾乎沒有可以閃的，解析度超高，夜間超速拍攝更是清晰無比。就是員警公務車輛超速也要合法敘明理由、發公文說明才能撤銷，沒有任何人有任何特權……。
他還預告所有用路人，近期在寶山路（竹83線）竹科往楓橋的路段，與寶山路寶二水庫往雙胞胎井的大下坡段也各裝設了1支，驗收過就會立刻開機運轉。另在三峰路上也還會加裝2支，目前因為配合道路拓寬才會暫緩。
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標題：別超速！寶山鄉半年連「種」3支測速照相桿
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