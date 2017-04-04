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別超速！寶山鄉半年連「種」3支測速照相桿

2017-04-04  13:02

［記者黃美珠／寶山報導］新竹縣議員邱振瑋最近半年協助鄉公所，一口氣在該鄉雙林、寶山路段連「種」3支最新型的數位超速照相機。目前位在竹47之1線、雙林路和新林路口的已率先啟用，因為「六親不認」，就連「同根生」的竹東警分局新城派出所巡邏車和台北市警察局的勤務車被拍到，除非能透過公文書合法說明公務車超速理由，否則一樣要乖乖領單繳罰款。

邱振瑋見狀，今天到處以「號外」的方式，透過各種管道提醒鄉親「愛注意」，別跟自己的荷包過不去。

邱振瑋說，會在自己家鄉「種」測速照相機實在有不得已的理由，主要就是寶山鄉是新竹科學園區的後花園，是個很適合慢活的農村環境，自然、人文俱佳，偏偏在寶山路、雙林路、以及三峰路等路段，砂石車多，飆車的人也多，不得已只好用這樣的方式約制，以保障鄉親的生命財產安全。

他透過臉書、line的通訊群組和個人動態等通知鄉親朋友：「注意！注意！注意！因為很重要所以要說3遍」！

他說，他發現掌管前述雙林路測速照相機的寶山分駐所警員近來特別忙碌，原來是這架測速照相機已經開機啦！且從3月17日開機起到昨（3）日為止，短短17天，超速罰單照相就高達1100件！等於1天有65件超速罰單。如果1張罰1800元，就有198萬元進帳。依這樣的速度，新竹縣警局3個多月就可以把全縣今年照相機設置的預算1000萬「賺」回來！

他說，這款最新型的超級「吸金」美相機，還算有人性，雖然這個路段限速50公里，會考慮當前的機械性能放寬20公里，但是只要駕駛人時速超過70公里以上，就會自動幫您拍得美美的，還會掛號寄出給您留作紀念，所以請大家不要跟荷包過不去。

他還說，這款最新型數位超速照相機，每張都有電子連續編號控管，超速者幾乎沒有可以閃的，解析度超高，夜間超速拍攝更是清晰無比。就是員警公務車輛超速也要合法敘明理由、發公文說明才能撤銷，沒有任何人有任何特權……。

他還預告所有用路人，近期在寶山路（竹83線）竹科往楓橋的路段，與寶山路寶二水庫往雙胞胎井的大下坡段也各裝設了1支，驗收過就會立刻開機運轉。另在三峰路上也還會加裝2支，目前因為配合道路拓寬才會暫緩。

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  • 新竹縣議員邱振瑋今天到處「號外」，提醒鄉親雙林路上的最新數位測速照相機開機運轉了，而且「吸金」功能強大，請大家要小心慢行。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱振瑋今天到處「號外」，提醒鄉親雙林路上的最新數位測速照相機開機運轉了，而且「吸金」功能強大，請大家要小心慢行。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣寶山鄉竹47之1線、雙林路和新林路口的測速照相機剛啟用，縣議員邱振瑋形容它「六親不認」統統罰，鄉親行經要小心慢行。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉竹47之1線、雙林路和新林路口的測速照相機剛啟用，縣議員邱振瑋形容它「六親不認」統統罰，鄉親行經要小心慢行。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣議員邱振瑋說，寶山路段因為多砂石車和飆車者，為了鄉親的生活安全、用路安全，他也協助鄉公所加裝2支測速照相機，近期驗收過就會啟用。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱振瑋說，寶山路段因為多砂石車和飆車者，為了鄉親的生活安全、用路安全，他也協助鄉公所加裝2支測速照相機，近期驗收過就會啟用。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣議員邱振瑋透過臉書等幽默提醒鄉親不要跟自己的荷包過不去。（記者黃美珠翻攝）

    新竹縣議員邱振瑋透過臉書等幽默提醒鄉親不要跟自己的荷包過不去。（記者黃美珠翻攝）

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