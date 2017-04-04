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小二童打球摔斷牙 弱勢媽開價：20萬照顧缺牙一輩子

2017-04-04  13:01

〔記者王捷／台南報導〕小強（化名）就讀台南國小二年級，在這學期剛開學期間，與同學小明（化名）一起到籃球場打球，為了得分2個人都摔到了，小強因此摔到門牙，導致門牙缺了一小角，雙方家長為此鬧上學校，學校還勸小明媽說，小強家裡不好過，是學校的弱勢家庭，要小明媽盡量幫忙，沒想到小強媽一開口就要20萬，還要負責照顧小強牙齒這輩子沒問題，否則就法院見，警方指出，目前小強家人有來提告，全案已進入司法程序。

小明母親指出，因為學校籃球場沒有監視器，所以也不曉得當時小明與小強是如何跌倒，小明才國小二年級，也無法詳述當時狀況，只說2個人打球結果不小心跌倒，小明不小心跌在小強身上。

小強母親則對小明母親說，她家是弱勢家庭，不應該要欺負她，小明家除了要賠她20萬元醫藥費外，小強缺牙這顆牙，這輩子若出現問題，小明家也要負責，否則就要找媒體跟立委替她主持正義，還要對小明提告傷害。

學校得知後，也希望小明的母親盡量幫忙，不過20萬元的賠償讓小明家無法接受，更別提還要對一顆牙負責一輩子，小強母親見協商不成，就到警所提告傷害。

警方指出，目前小強家屬已經到警所提告，小明家屬在連假後也約好時間要到警所製作筆錄，目前已經進入司法程序，警方會依法受理。

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  • 小強與小明在學校籃球場打球，跌倒後竟然造成雙方家長鬧上警所。（資料照，記者王捷攝）

    小強與小明在學校籃球場打球，跌倒後竟然造成雙方家長鬧上警所。（資料照，記者王捷攝）

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