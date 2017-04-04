一氣呵成﹗勇警奪利剪救自殘女
2017-04-04 12:53
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〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓女子因心情不佳在住處獨自飲酒解悶，打電話給男友訴苦又發生口角，一氣之下竟拿起剪刀自殘，警方接獲報案趕往時，陳女起初對男友報警非常不諒解，員警則是耐心聽其抒發所遭遇困難一邊緩緩靠近，趁陳女不注意時出手搶下剪刀，及時阻止一場悲劇發生。
警方指出，25歲陳女近來因為親人過世及工作不順心情低落，當日在家中獨自飲酒解悶，沒想到越喝越鬱卒，打電話給男友訴苦時又發生口角，一氣之下竟拿起剪刀自殘，電話那頭的男友聽出不對勁趕緊報案求援。
台中市第一分局繼中派出所巡佐朱恩端、警員康家榮與楊義信獲報趕往時，見陳女手持剪刀不斷傷害自己的雙手，朱員嘗試上前制止未果只好不斷安撫情緒，苦勸女子有困難應該好好面對解決，千萬別要想不開，康員則暗中通知男友到場。
只是陳女起初對於男友報警非常不諒解，康員則向她解釋，男友一定是因為深愛她才會報警阻止悲劇，陳女聽完隨即痛哭失聲，還不斷向康員哭訴壓力大、生活很辛苦，可是身旁的人都不了解。
康員此時一邊安撫一邊緩緩靠近，趁陳女不注意時出手搶下剪刀，已趕到在門口的男友隨即上前擁抱女友，陳女家人則不斷感謝警方趕到奪下利剪救了陳女一命，及時阻止一場悲劇發生。
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