| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

違停不服取締 西子灣觀光客襲警

2017-04-04  12:51

〔記者黃建華／高雄報導〕吳姓男子昨開車至西子灣觀光，上廁所時因為貪圖一時方便，在公車亭前違規停車，許姓員警對其逕行舉發時，吳男因不滿遭取締，不但以言詞辱罵恐嚇，甚至在逮捕過程中打傷許姓員警，造成許員太陽眼鏡、秘錄器、手錶等物品毀損，支援警力隨後趕到，將吳男逮捕，依妨害公務、傷害、毀損等罪移送法辦。

鼓山分局內惟派出所員警許志鴻，4月3日16時37分許，在西子灣公車亭前執行交通疏導勤務時，發現一部轎車在公車亭前違規停車，許員擔心影響交通，立即依規定逕行拍照舉發該車，沒想到吳姓車主上完廁所發現警員正在開單，心生不滿，衝上前大聲咆哮：「我尿個尿你是在開什麼單！」，並動手拉扯許員制服臂章問警員叫什名字，經許員制止無效後，告知吳男將以妨害公務現行犯將其逮捕，吳男竟恐嚇許員若將其上銬，將會對許員不利等言詞，如「你要銬什麼，你給我弄弄看，我馬上用（台語）你」等語。

許員將吳姓男子壓制上銬時，吳男激烈反抗，造成許員手指、手背等多處受傷，許員的太陽眼鏡、秘錄器、手錶等物品也毀損。幸虧支援警力趕到，共同將吳姓男子逮捕。

吳姓男子被逮捕帶回內惟派出所，辯稱是因上個廁所就被警察開單，才會失去理智，面對將吃上妨害公務、恐嚇、傷害、毀損等罪，頗為懊惱。

廣告
  • 許姓員警與吳男扭打時雙手手指受傷。（記者黃建華翻攝）

    許姓員警與吳男扭打時雙手手指受傷。（記者黃建華翻攝）

  • 許姓員警對吳姓男子違停開單，竟遭出言恐嚇，因此採取強制作為將吳男制伏上銬。（記者黃建華翻攝）

    許姓員警對吳姓男子違停開單，竟遭出言恐嚇，因此採取強制作為將吳男制伏上銬。（記者黃建華翻攝）

  • 嗆警的吳男（淺藍衣）遭許姓員警上銬制伏。（記者黃建華翻攝）

    嗆警的吳男（淺藍衣）遭許姓員警上銬制伏。（記者黃建華翻攝）

  • 許姓員警手肘與吳男扭打時受傷。（記者黃建華翻攝）

    許姓員警手肘與吳男扭打時受傷。（記者黃建華翻攝）

  • 許姓員警與吳男扭打時雙手手指受傷。（記者黃建華翻攝）

    許姓員警與吳男扭打時雙手手指受傷。（記者黃建華翻攝）

  • 許姓員警手肘與吳男扭打時受傷。（記者黃建華翻攝）

    許姓員警手肘與吳男扭打時受傷。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害公務
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：違停不服取締 西子灣觀光客襲警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.