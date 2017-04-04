違停不服取締 西子灣觀光客襲警
2017-04-04 12:51
〔記者黃建華／高雄報導〕吳姓男子昨開車至西子灣觀光，上廁所時因為貪圖一時方便，在公車亭前違規停車，許姓員警對其逕行舉發時，吳男因不滿遭取締，不但以言詞辱罵恐嚇，甚至在逮捕過程中打傷許姓員警，造成許員太陽眼鏡、秘錄器、手錶等物品毀損，支援警力隨後趕到，將吳男逮捕，依妨害公務、傷害、毀損等罪移送法辦。
鼓山分局內惟派出所員警許志鴻，4月3日16時37分許，在西子灣公車亭前執行交通疏導勤務時，發現一部轎車在公車亭前違規停車，許員擔心影響交通，立即依規定逕行拍照舉發該車，沒想到吳姓車主上完廁所發現警員正在開單，心生不滿，衝上前大聲咆哮：「我尿個尿你是在開什麼單！」，並動手拉扯許員制服臂章問警員叫什名字，經許員制止無效後，告知吳男將以妨害公務現行犯將其逮捕，吳男竟恐嚇許員若將其上銬，將會對許員不利等言詞，如「你要銬什麼，你給我弄弄看，我馬上用（台語）你」等語。
許員將吳姓男子壓制上銬時，吳男激烈反抗，造成許員手指、手背等多處受傷，許員的太陽眼鏡、秘錄器、手錶等物品也毀損。幸虧支援警力趕到，共同將吳姓男子逮捕。
吳姓男子被逮捕帶回內惟派出所，辯稱是因上個廁所就被警察開單，才會失去理智，面對將吃上妨害公務、恐嚇、傷害、毀損等罪，頗為懊惱。
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