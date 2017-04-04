韓籍貴婦持假護照遊多國 栽在台灣

2017-04-04 12:42

〔記者姚介修／桃園機場報導〕南韓貴婦欠債8000萬韓幣（折合台幣約220萬元），由於遭債權人追訴，無法合法換發護照，花了新台幣4萬5000元買了1本變造南韓護照周遊多國都暢行無阻，未料，3日入境桃園機場時被移民署移民官識破，4日遣返原出發國馬來西亞，她沒想到竟然會「栽」在台灣。

移民署國境事務大隊指出，4月3日下午5時1名裝扮時尚的南韓籍婦人，與大批來台觀光的馬來西亞旅客在桃園機場第1航廈入境大廳等候查驗通關，在查驗過程官員發現旅客行程有異，再仔細查驗她所持用的南韓護照時，該婦人神色自若且能以流利的英文應答，官員再度查核防偽特徵後，確認崔姓婦人所持用的是變造南韓護照，當場留置調查。

崔姓婦人表示，她長年旅居馬來西亞經商，因資金周轉不靈，積欠了8000萬韓幣債務，債權人提起訴訟，無法順利換發護照，由於她熱愛旅遊，也不願放棄到其他國家旅遊的機會，就找上馬來西亞人蛇集團以新台幣4萬5000元的代價購買1本南韓假照。

崔婦也憑藉本身時尚裝扮以及流利的談吐，已經持用這本假護照到許多國家旅遊而未被察覺，而她早有耳聞台灣有許多風景優美的觀光景點，想要造訪北投溫泉及圓山飯店，沒想到還沒入境就被我國移民官查獲，該婦人則在4月4日遣返出發國馬來西亞。

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