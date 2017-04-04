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嘉縣4天132起火警 消防員打油詩自調侃

2017-04-04  12:44

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕清明節掃墓，嘉義縣各墓區相繼傳火警，本月1日至4日超過130件火警，消防隊員疲於奔命，有消防員創作打油詩，形容「遍地烽火」情況。

嘉義縣消防局統計，從1日至今天中午12點，全縣發生132件墓地、雜草火警，尤以水上、民雄、中埔等地火警頻傳，多為民眾掃墓燒紙錢的飛灰餘燼不慎引燃雜草，勤務中心隊員電話甚至接到手軟。

縣消新港分隊隊員侯建源在臉書自創打油詩，內文為「清明時節雨紛紛，消防隊員欲斷魂；借問怎會燒起來，路人謠指自燃地。」形容消防員面對清明節多起火警的無奈心境，多人紛紛留言「辛苦了」。

侯建源說，每年清明節都上演火警頻傳戲碼，有分隊甚至要「趕攤」，打完這場又趕到另一處救火，連吃飯、休息時間都沒有。

縣消防局在公墓區備有水車提供民眾取水，同時呼籲民眾掃墓離開墓園前，應注意用火安全，並確實熄滅餘燼，減少火災發生。

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  • 嘉義縣各墓區相繼傳火警，消防人員疲於奔命。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣各墓區相繼傳火警，消防人員疲於奔命。（記者曾迺強翻攝）

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