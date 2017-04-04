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北上投宿多日 男竟在旅館燒炭自殺

2017-04-04  12:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市某旅社員工昨日晚間10時許前往客房要向劉姓房客索取住宿費時，卻發現敲門無人回應，只好拿出備份鑰匙開啟房門，卻發現劉男在浴室內燒炭自殺，已無生命跡象。救護人員將他送抵醫院搶救，仍不治身亡。警方在現場找到遺書，目前已請家屬趕赴基隆協助調查，釐清劉男自殺原因。

警方調查，40歲劉男數日從高雄北上，到基隆仁一路上一家旅館投宿，因多日未繳付房費，工作人員見客房內有亮光，敲門想告知劉男要先繳錢；敲了約10分鐘，都無人回應，感覺有異，在其他工作人員的陪同下，打開房門。走到浴室時，見劉男衣著完整已經躺在浴缸內，旁邊還有一個炭盆，現場無發現打鬥或侵入痕跡，初步排除他殺可能。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 救護人員趕赴旅館救人，但劉男已無生命跡象（記者吳昇儒攝）

    救護人員趕赴旅館救人，但劉男已無生命跡象（記者吳昇儒攝）

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