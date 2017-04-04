鄧麗君遺體化妝師涉洩漏案 判刑4個月

2017-04-04 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕曾替已故藝人鄧麗君上最後妝容的台北市第二殯儀館技術員劉素英，涉嫌洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，近日法院判劉女有期徒刑4個月、可易科罰金、緩刑2年，可再上訴。

劉素英曾替往生者上妝超過10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇的夫人等多名已故名人。前年劉女8月遭檢調查辦，指控她在98年至99年間，負責承辦遺體用化妝品採購案，涉嫌將限定投標案內容洩漏給業者。

據《中央社》報導，台北地方法院近日結案，認定劉女觸犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4個月，得易科罰金，緩刑2年。