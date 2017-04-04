| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

鄧麗君遺體化妝師涉洩漏案 判刑4個月

2017-04-04  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕曾替已故藝人鄧麗君上最後妝容的台北市第二殯儀館技術員劉素英，涉嫌洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者，近日法院判劉女有期徒刑4個月、可易科罰金、緩刑2年，可再上訴。

劉素英曾替往生者上妝超過10萬名，包括歌手鄧麗君、前副總統李元簇的夫人等多名已故名人。前年劉女8月遭檢調查辦，指控她在98年至99年間，負責承辦遺體用化妝品採購案，涉嫌將限定投標案內容洩漏給業者。

據《中央社》報導，台北地方法院近日結案，認定劉女觸犯公務員洩漏國防以外之秘密罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4個月，得易科罰金，緩刑2年。

廣告
  • 台北市第二殯儀館技術員劉素英，涉嫌洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者。（資料照）

    台北市第二殯儀館技術員劉素英，涉嫌洩漏遺體用化妝品標案內容給特定業者。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉素英 北市第二殯儀館 大體化妝師 瀆職 鄧麗君
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：鄧麗君遺體化妝師涉洩漏案 判刑4個月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.