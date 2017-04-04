紅牌重機疑超車不慎 北海岸撞死2姊妹
2017-04-04 12:02
楊姓男大生騎乘的紅牌重機因為撞擊猛烈連油箱都變形（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名楊姓男大生昨日騎乘重型機車在北海岸往淡水方向奔馳時，與騎乘機車簡姓姊妹發生碰撞，3人均倒地不起。簡姓姊妹當場失去生命跡象，楊男則昏倒在地，路過民眾立刻幫忙通報119救人。但簡姓姊妹因撞擊力道過猛，搶救後仍不治身亡，重傷的楊男則因頭骨骨折，陷入昏迷，仍無法製作筆錄，釐清案情。
警方到場時，兩輛機車殘骸碎落一地，傷者則由救護車送往醫院搶救，56歲及68歲的簡姓姊妹經急救無效身亡。
警方初步調查，楊男行經台2線35.8公里處時，認為簡女騎車太慢，想要超車，卻一時不慎發生碰撞，但目前仍無法得知楊男說法，詳細情形仍待進一步調查。
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