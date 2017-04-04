大夜班驚魂！超商被西瓜刀大盜搶走萬餘元

2017-04-04 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕大夜班驚魂﹗台中市西區一家便利超商今天凌晨傳出搶案，歹徒侵入超商後持刀要脅女店員交出收銀機內的錢，得手1萬多元後隨即騎車逃竄，女店員報案時仍心有餘悸，警方已掌握搶匪相關特癥及犯案機車追捕中。

這起超商搶案發生在今天凌晨4時30分許，一名搶匪進入博館路上一家便利超商後，隨即亮出預藏的西瓜刀要脅獨自看店的大夜班女店員，恐嚇稱「把錢交出來，就不會傷害妳，」女店員見狀唯恐人身遭傷害，立即拿出收銀機內的錢交付。

搶匪得手共1萬0805元後轉頭離開跳上機車後逃逸，警方獲報過濾超商及路口相關監視器，發現搶匪戴全罩式安全帽及口罩進入超商，顯然是預謀犯案，得手後騎車沿博館路朝健行路方向逃逸，已根據相關線索掌握特定對象追捕中。