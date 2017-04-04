2少偷車練技術 路口暴衝自撞遭逮

2017-04-04 11:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區14歲連姓少年、16歲林姓少女，今日凌晨1許，2人步行行經五股區成泰路三段577巷時，發現路邊1輛銀色休旅車的車門沒關，打開車門後發現鑰匙未拔，2人竟開心地無照駕駛，輪流在五股、蘆洲一帶兜風順便練習開車技術。

直到今日近7時許，準備將車停回原位時，右轉成泰路577巷時誤將煞車踩成油門，車輛失控衝撞到對向車道，撞擊停在路邊的車輛，波及3輛機車與2輛汽車，其中1名坐在機車上休息的陳姓男子遭撞傷，所幸就醫後無生命危險，警方獲報也將2人帶回偵辦。

連少遭逮時一度向警方供稱車子是家人的，但警方聯絡車主到案，車主才知休旅車遭竊，2人才向警方供稱，當時發現休旅車車門未上鎖，才想「借來開」，想說半夜車子較少，可以在市區內練習開車技術，2人輪流駕駛，沒想到準備停車時發生意外，直呼：「好衰！」警訊後也依竊盜罪嫌將2人送辦，另無照駕駛部分也依法告發。