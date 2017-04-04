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苗警配發帳篷帷幕 屍體免日曬雨淋

2017-04-04  11:26

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗縣警察局為避免維護意外或刑案遺體遭日曬雨淋，全縣各警分局各配發1組輕便式帳篷帷幕，能在3秒內開啟，也方便收納，讓員警於命案現場可第一時間立即使用，不僅保全屍體跡證完整，也可避免死者暴露在公共場合，讓逝者安息，家屬安心。

縣警局於102年在購置「事故處理現場帷幕」，縣內5個分局偵查隊採證小組，各配置1組，但需2到3人才能合力裝設或拆解，組裝得耗費10到15分鐘，使得屍體帷幕迄今鮮少使用，僅去年使用過1次。

縣議員謝芳紋於去年議會總質詢時，也提出檢討，她希望苗栗縣警察局能購買「較實用」的屍體帷幕，讓死者有尊嚴。

警察局表示，已添購完成輕便式帳篷帷幕，不僅攜帶方便，員警也可單獨作業，能在3秒內開啟，並搭配不透水的屍布，能重複使用。

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  • 苗警配發帳篷帷幕，屍體免日曬雨淋。（記者彭健禮攝）

    苗警配發帳篷帷幕，屍體免日曬雨淋。（記者彭健禮攝）

  • 帳篷帷幕攜帶方便。（記者彭健禮攝）

    帳篷帷幕攜帶方便。（記者彭健禮攝）

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