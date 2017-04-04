慘了，跳下去了！彰消出船艇大肚溪找人

2017-04-04 11:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕有民眾今天早上騎單車經過彰化縣伸港鄉中彰大橋，發現1名年約70多歲的婦人，人攀在護欄上，他覺得不妙，好心回頭提醒對方「危險，不要這樣」，沒想過，沒多久聽到「噗通」一聲，老婦人竟從橋上墜落大肚溪，彰化縣消防局接獲報案立即派員救人，尚未找到。

彰化縣消防局表示，今天清晨6時57分許，彰化縣伸港鄉17線19.5公里北上中彰大橋，現場報案民眾表示，有目擊1名女性約70多歲，從橋上跳入大肚溪，消防人員出動各式車輛6輛、船艇2艇、水上摩托車1台，警義消防人員15人前往搶救，目前搜救仍無所獲。

同一時間，海巡人員派出3人到現場用望遠鏡察看，今天上午大肚雞遇上退潮，搜救人員研判，不排除老婦人有可能卡在沙洲，加強岸邊搜尋。

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