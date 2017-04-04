疑不滿被分配行政職 女教師竟偷電腦變賣洩憤

2017-04-04 11:11

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆市私立培德工家一名謝姓女教師，疑似不滿被學校指派擔任教學組長行政職位，且必須協助製作評鑑資料，氣憤之下，於3月19日晚間向警衛借鑰匙，進到學務處偷走4台電腦及相關設備，還將其中裝有文書資料的電腦變賣得手萬餘元。學校發現後報警逮人，警方調閱監視器鎖定謝女駕駛的車輛，循線將她逮捕，並依竊盜罪函送法辦。

警方調查，30歲謝姓女教師案發當天駕車回到學校，向警衛表示，要進到學務處整理資料，不到一小時將鑰匙歸還後，駕車離去。校方隔天發現電腦主機、螢幕、印表機等物品遺失，懷疑被闖空門，決定報警處理。

基隆市警二分局獲報後，派員到學校調閱監視器，發現案發當時只有一輛轎車進入學區，而竊嫌要搬運4台主機，必須要用車輛搬運，便鎖定該車輛追查，發現車子最後開到附近的社區內。

警方要前往該社區調閱監視器時，發現目標車輛就停在超商旁，便沿路尾隨，並通知巡邏警車其攔下盤查。

員警發現，開車的女子就是培德工家的謝姓女老師，車上還有一台未售出的電腦主機及印表機，將她帶回偵訊。

謝女向警方透漏，因為不滿學校要自己擔任行政職，且還要做業務外評鑑雜務，才會一時失慮，想要把相關文書資料銷毀，將電腦變賣。

警方則認為，如果單純想要洩憤，可以將電腦藏匿他處或是破壞，不需要用店賣的方式處置，訊後依竊盜罪將謝女函送法辦。據悉，謝女涉案後，也向學校請辭獲准，目前已不再培德工家任職。