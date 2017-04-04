「走啊」哥大鬧夜市 麵線店員工欲哭無淚

2017-04-04 11:09

〔記者鄭景議／台北報導〕有民眾PO文在臉書社團「爆料公社」表示，4月2日凌晨下班到台北市饒河夜市後面買宵夜，經過東發號麵線聽到超大吵架聲音，怕發生事情於是進去看，看到影片中這位失控男鬧事，鬧的員工們都快要哭出來。

影片中只見到這名男子失控飆罵在場所有人，與他同行的女友人看不下去說不要鬧事，這是人家做生意的場所要把他拉走，卻被他直接把手甩開，另一名女生只是勸他不要鬧，他就說這個女生指使旁邊的男生拿椅子砸他，氣的女生說要告他誣告，男子一聽到要告誣告，就對女子大吼「走啊、走啊、走啊、走啊、走啊、走啊」跳針般連續重複近10次。

就連警方到場勸架也勸不住男子的火氣，到場處理員警希望男子能回到派出所做個說明，該男子卻態度囂張地問員警哪個分局、員警編號多少，據PO文民眾表示，該男子甚至跟後來的警察說這兩位員警剛剛對他有推擠，辦事不公，他要告他們，還態度很囂張說叫你們所長給我出來，甚至當場打電話給督察室。

承辦的松山派出所則表示，當日的確有這件事情，不過當天帶著該男子回派出所勸導後，男子與女子兩人最後決定互不提告，當天處理的員警也沒有受到任何懲處，並希望民眾逛夜市時以不影響到其他民眾及店家為主。