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大白天偷電纜線太醒目！竟喬裝成維修工人

2017-04-04  10:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕42歲潘姓男子因缺錢買毒，多次竊取大台北地區的電纜線變賣換毒，為免提著電纜線引人注目，還會喬裝成維修工人，昨天他又跑到松山菸廠附近竊取電纜線，被附近保全發現報警，當場人贓俱獲，在他身上搜出安非他命毒品，詢後依竊盜及毒品罪嫌送辦。

3月間信義區松山菸廠附近及市民大道五段附近工地，常有電纜線遭竊，警方組成專案小組加強查緝，前天潘嫌行竊前在附近「踩點」，由於形跡可疑，附近機廠保全特別留意其行為，並通知警方，警方研判他還會再來，加強附近巡邏警力。

昨潘嫌果真重回現場偷走大批電纜線，當他得手後翻牆出來，即遭警方盤查逮捕，在他身上起出26條電纜線、手套、破壞剪等行竊工具，還搜出安非他命毒品等贓證物；潘嫌承認因每日施用毒品需求量大，才會下手行竊，以為神不知鬼不覺，卻不知其行為早被警方鎖定。

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  • 潘姓竊嫌偷電纜線被逮。（記者姚岳宏翻攝）

    潘姓竊嫌偷電纜線被逮。（記者姚岳宏翻攝）

  • 潘姓竊嫌偷電纜線被逮。（記者姚岳宏翻攝）

    潘姓竊嫌偷電纜線被逮。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警方搜出行竊作案工具。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出行竊作案工具。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警方搜出行竊作案工具。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出行竊作案工具。（記者姚岳宏翻攝）

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