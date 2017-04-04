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貌似全智賢的女模 拉K吸毒變超慘...

2017-04-04  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名貌似韓星全智賢的20歲女模，平時也會兼差酒促女郎，她去年底參加朋友的生日聚會時，邊拉K邊喝「浴鹽」毒咖啡，結果當場昏迷送醫。經過3個月的治療後雖然病況好轉，但智力已經受損，生活無法自理，原本陪伴在身邊的男友也棄她而去。

據《壹新聞》報導，女模送醫時高燒39度，腦部有大出血的症狀，因而休克昏迷，接著在開刀時又出現急性肝腎衰竭，一度命危，經過搶救終於病況穩定，但腦部也受到傷害，無法打理自己的生活。

在女模住院期間形影不離的男友，見狀也黯然離去，現在只有女模的老父親和外籍看護會陪同回診，讓人不勝唏噓。

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  • 台中一名貌似韓星全智賢的20歲女模，邊拉K邊喝「浴鹽」毒咖啡，結果智力受損，原本陪伴在身邊的男友也棄她而去。圖為毒咖啡的包裝。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

    台中一名貌似韓星全智賢的20歲女模，邊拉K邊喝「浴鹽」毒咖啡，結果智力受損，原本陪伴在身邊的男友也棄她而去。圖為毒咖啡的包裝。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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