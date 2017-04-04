目無法紀！亞太美國學校沒建照卻偷跑施工
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府身為「業主」卻拿自己委外開發、不具建照就先偷跑的亞太美國外僑學校沒皮條！該校不僅不理會上週副縣長楊文科勒令停工的命令，趁著清明連假持續趕工，今早甚至連縣府地政工務等官員會同警方大軍壓陣制止都無果，就連一度到場的縣長邱鏡淳也沒有辦法扭轉校方的強力挑戰，迄今官、商僵持、對峙中，等待副縣長楊文科到場協調。
亞太美國學校校長朱家明：今收尾明起停工
亞太美國學校校長朱家明面對無照偷跑施工喊冤，同時抨擊新竹縣政府「只准州官放火，不准百姓點燈」！自己違約延誤該校施工期程在先，只因是公部門，所以身為開發單位的該校就要承受「被違約」的苦果，她為了全校約200名學生的就學權益，評估過，寧可背負罵名、和大筆罰金，也堅決要先行動工。
朱家明說，上午告訴縣府官員，強調利用這4天連假把已經開挖的地基灌漿、避免土方崩落就好，只要今天再1個白天施作，傍晚就撤離機具、人力，明天全面停工，直到取得建照以後才會復工，但是不為縣府接受，雙方迄今仍僵持不下。
民國黨籍新竹縣議員邱靖雅在臉書重砲砲轟「新竹縣政府雷聲大雨點小」，地方反對者也質疑中間是否有官商勾結弊端，要求檢調出面查清楚！
縣府負責跟校方簽約的地政處長鄭福生今天早上7點半就會同警方到場制止施工，並動員多名警力到場蒐證、維安。縣長邱鏡淳也到場稍作停留後離去。
縣府證實，該校不是「沒有建照」而已，事實上該校的開發案才剛在上週通過都市設計審議委員會而已，縣府根本都「還沒收到」該校的建照申請案，但是該校從3月下旬就動工迄今。縣府官員直言，他們「還沒碰到過這樣目無法紀的！簡直像流氓！」
縣長邱鏡淳接受電訪說，他今天早上到場要求現場必須注意安全、環境維護等，相關的細節他不清楚，他只要求所屬一切依法行政，是否採取解約、拒發建照的方式以維護縣府官箴？他說「不是我1人說了算」，會再了解！
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