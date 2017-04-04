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目無法紀！亞太美國學校沒建照卻偷跑施工

2017-04-04  10:05

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府身為「業主」卻拿自己委外開發、不具建照就先偷跑的亞太美國外僑學校沒皮條！該校不僅不理會上週副縣長楊文科勒令停工的命令，趁著清明連假持續趕工，今早甚至連縣府地政工務等官員會同警方大軍壓陣制止都無果，就連一度到場的縣長邱鏡淳也沒有辦法扭轉校方的強力挑戰，迄今官、商僵持、對峙中，等待副縣長楊文科到場協調。

亞太美國學校校長朱家明：今收尾明起停工

亞太美國學校校長朱家明面對無照偷跑施工喊冤，同時抨擊新竹縣政府「只准州官放火，不准百姓點燈」！自己違約延誤該校施工期程在先，只因是公部門，所以身為開發單位的該校就要承受「被違約」的苦果，她為了全校約200名學生的就學權益，評估過，寧可背負罵名、和大筆罰金，也堅決要先行動工。

朱家明說，上午告訴縣府官員，強調利用這4天連假把已經開挖的地基灌漿、避免土方崩落就好，只要今天再1個白天施作，傍晚就撤離機具、人力，明天全面停工，直到取得建照以後才會復工，但是不為縣府接受，雙方迄今仍僵持不下。

民國黨籍新竹縣議員邱靖雅在臉書重砲砲轟「新竹縣政府雷聲大雨點小」，地方反對者也質疑中間是否有官商勾結弊端，要求檢調出面查清楚！

縣府負責跟校方簽約的地政處長鄭福生今天早上7點半就會同警方到場制止施工，並動員多名警力到場蒐證、維安。縣長邱鏡淳也到場稍作停留後離去。

縣府證實，該校不是「沒有建照」而已，事實上該校的開發案才剛在上週通過都市設計審議委員會而已，縣府根本都「還沒收到」該校的建照申請案，但是該校從3月下旬就動工迄今。縣府官員直言，他們「還沒碰到過這樣目無法紀的！簡直像流氓！」

縣長邱鏡淳接受電訪說，他今天早上到場要求現場必須注意安全、環境維護等，相關的細節他不清楚，他只要求所屬一切依法行政，是否採取解約、拒發建照的方式以維護縣府官箴？他說「不是我1人說了算」，會再了解！

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  • 新竹縣政府地政處處長鄭福生（中）以簽約單位的身分，今天早上7點半就會同警方到亞太美國外僑學校制止施工。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府地政處處長鄭福生（中）以簽約單位的身分，今天早上7點半就會同警方到亞太美國外僑學校制止施工。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府地政處處長鄭福生今早會同警方到場制止亞太美國學校施工，竟然無果，目前等待副縣長楊文科到場協調。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府地政處處長鄭福生今早會同警方到場制止亞太美國學校施工，竟然無果，目前等待副縣長楊文科到場協調。（記者黃美珠攝）

  • 亞太美國外僑學校沒有建照堅持施工，完全不理縣府勒令停工的命令，縣府今早會同警方到場約制也無果，迄今仍在僵持。（記者黃美珠攝）

    亞太美國外僑學校沒有建照堅持施工，完全不理縣府勒令停工的命令，縣府今早會同警方到場約制也無果，迄今仍在僵持。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣政府大批官員和警力到場依舊無法制止亞太美國外僑學校「無照」施工的「堅持」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府大批官員和警力到場依舊無法制止亞太美國外僑學校「無照」施工的「堅持」。（記者黃美珠攝）

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