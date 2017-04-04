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疑自摔後撞路邊機車 騎士頭部重創命危搶救

2017-04-04  09:46

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市五股區成泰路四段，今日上午7時許驚傳嚴重事故，69歲梁姓男子騎機車行經該路段往五股方向時，因不明原因自摔，滑行至路邊撞上路邊停放的機車，頭部重創，當場失去生命跡象，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院，目前仍在命危搶救中，詳細事故原因警方已介入調查。

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