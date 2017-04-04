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清明掃墓遇拋錨 淡水警即刻救援解危機

2017-04-04  09:45

〔記者曾健銘／新北報導〕清明連假第四天，新北市淡水地區掃墓車輛達到最高峰，淡水警分局昨日中午就接獲民眾報案，指稱淡水區北新路上有輛小轎車拋錨拋錨在路中央，造成車流大回堵，警方獲報趕赴現場，發現69歲洪姓駕駛求助無門，慌張地站在車旁，警方見狀，立即合力將拋錨車推到路邊空地，排除道路障礙，隨後再協助聯繫拖吊車業者前來，才化解一場交通打結的危機。

淡水警分局水源派出所所長姜傑騰表示，昨日中午接獲民眾報案指稱，轄區北新路上疑似有汽車事故，造成大塞車，前往察看才發現是小轎車拋錨在路中，馬上與警員賴俊谷合力推車，並聯絡拖吊車到場救援，才讓洪男鬆了一口氣。

洪男向警方表示，當時載著妻子要上山掃墓，孰料車輛突然熄火後再也發不動，因為是第一次遇到這種狀況，緊張到不知如何是好，幸好警方及時出現，警員熱心的作為，讓他頻頻稱讚：「有你們真好！」

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  • 警方合力將拋錨車推到路邊空地。（記者曾健銘翻攝）

    警方合力將拋錨車推到路邊空地。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方合力將拋錨車推到路邊空地。（記者曾健銘翻攝）

    警方合力將拋錨車推到路邊空地。（記者曾健銘翻攝）

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