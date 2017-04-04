電視爆炸燒光屋 判製造商、通路商連帶賠53萬

2017-04-04 06:12

〔即時新聞／綜合報導〕黃姓男子2015年5月3日在新竹大潤發買了1台型號HD-42DC32的禾聯（HERAN）42吋液晶電視，10天後螢幕不清，他向通路商大潤發報修，並關掉電源，但數小時後電視竟爆炸起火，將屋子燒得精光，房東一狀告上法院，法官判大潤發與禾聯須連帶賠償屋主近53萬元。

《蘋果日報》報導，新竹縣消防局認定起火原因可能是「電氣因素」，不排除是電視機。法官依《消保法》規定，「從事經銷的企業經營者，就商品所生的損害，應與製造商連帶賠償責任」，判定大潤發與禾聯碩應共同負擔賠償責任。

禾聯碩辯稱，電視品質沒問題，且通過經濟部商品檢驗局檢驗，可能是房屋電線、插座老舊、電源線被重物擠壓所致，毫無根據指摘是禾聯碩責任，「當然無法接受」。大潤發僅表示不應賠償。

報導指出，法官依火災鑑定報告，電視周邊沒有其他電器，屋內電線線路2012年才換過，並非老舊線路，應是電視本身的問題引發火災，禾聯碩無法舉證電視無瑕疵，而大潤發在黃男報修時，未提醒拔掉插頭也有責任。