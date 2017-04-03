大哥承諾照顧弟弟到百年之後 嫂違約賣房賠200萬
2017-04-03 21:18
〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子與哥哥共同繼承父親房產，後來他身體出狀況，加上欠50萬卡債，把自己的持分給哥哥，換來照顧到「百年之後」承諾，不料，哥哥先走一步，大嫂竟把房產賣了，新屋主提訴要求遷出，林男氣炸要大嫂賠償；新北地院法官先判林男遷出，但因確實有百年之後承諾，大嫂須賠他200萬。
判決書指出，林男與哥哥在94年間，共同繼承父親的房產，一人一半，100年間，林男將自己的持分轉讓給哥哥，前年間哥哥過世後，隔年大嫂就把房產賣出。
新屋主提訴遷出，林男反控，他因身體狀況不佳需洗腎，又有50萬卡債，大姊才召集兄弟姊妹協商，請大哥代為處理卡債，要他讓出房產，但大哥要負責照顧他住到百年，哥哥過世後，大嫂竟違背承諾，發存證信函要求遷出，甚而斷水斷電。
林男大嫂主張從未聽聞有此約定，丈夫在過世前曾表示，如果貸款無力繳納就出售房屋，她才決定賣房清償負債，且來看房的買家不只一組，林男也住在裡面，都沒表示意見，家族對話群組中也有提及此事，怎有不知之理？更何況她與林男只是姻親關係，嫂嫂沒有義務扶養小叔。
林男的大姊、三姊及五姊都指證，確實有百年之約，但房產已轉到新屋主手上，除非他同意否則林男不能繼續住下去，法官因此判他遷出，不過，林男與哥哥既然有約定，林男居住到終老目的尚未完成，林男就有使用權，判大嫂賠償。
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