男獨攀花蓮屏風山迷路 消防將徹夜入山搜救

2017-04-03 20:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局今晚間7時12分獲報，44歲陳姓男子今晨從大禹嶺出發獨自攀登屏風山，單攻上山後折返，在鐵線吊橋附近路段迷路，以手機撥112報案求救。

男子報案表示，攻頂完後準備沿屏風山新路下山，過鐵線吊橋後，途經28或29號標示牌、再經過一處路段需拉繩陡下，但他沒有從繩索下降，再走了約7分鐘後發現路徑不見了，只好持續自行找路20分鐘，仍無法走回下山的路徑，因此撥打緊急電話112向本局求救。

花蓮縣消防局表示，由於夜間山區低溫，擔心男子出狀況，目前人員集結中，將儘速入山搜救。