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赴和平梨山香菇橋健行 不慎跌落山坡

搜救人員找到迷路的熊男，並查看其頭部傷勢。（記者歐素美翻攝）

2017-04-03  22:26

〔記者歐素美／台中報導〕55歲熊姓男子獨自到和平梨山香菇橋附近健行，回程時迷路且不慎滑落邊坡，造成頭部擦傷，趕緊打119求救，梨山消防分隊兵分二路出動救援，順利找到熊男，並將他送往梨山衛生所治療，幸無大礙。

台中市消防局表示，熊男於今天上午獨自沿台七甲線，從香菇橋順著沿途登山隊所結布條進入防火巷健行，不料，折返時卻未找到沿路登山隊所結布條而迷路，並不慎滑落邊坡，造成頭部擦傷，趕緊打119求救，但熊男手機沒有網路，無法下載羅盤APP，不知自己的方位。

梨山消防分隊獲通報，由於香菇橋往防火巷有兩條稜線，熊男只知「能聽到台7甲線重機的聲音，附近都是芒草」，梨山消防分隊人員於是兵分兩組，一組沿香菇橋溪畔尋找，另一組則朝另一條稜線往防火巷方向尋找。

下午2點多，往防火巷方向搜尋的人員順利發現熊男，於傍晚趕緊將他帶下山，轉送梨山衛生所包紮治療，幸無大礙，結束一場虛驚。

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  • 在山區迷路的熊男被順利帶下山。（記者歐素美翻攝）

    在山區迷路的熊男被順利帶下山。（記者歐素美翻攝）

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