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無照連環撞4車後加速落跑 還買漆想滅證

2017-04-03  19:38

［記者許展溢／苗栗報導］泰安鄉一名有公共危險前科的38歲張姓女子，昨天傍晚涉嫌無照駕駛，明目張膽行經大湖鄉，接連撞上3輛汽車、1輛機車。誇張的是，張女當場沒下車查看，反倒高速開著休旅車直奔而去，事後還買了一瓶烤漆，企圖掩飾撞車痕跡。

大湖分局指出，張女昨天傍晚約5點45分在大湖中原、中山路撞上3輛自小客車、1輛重機車，造成1人受傷，雖沒造成重大傷亡，但張女非但沒停下關心，被她撞倒在地的民眾，還駕車高速逃逸。

警方起初以為張女是因酒駕落跑，隨即調閱路口監視器，並通報苗栗警分局一起循線逮人，晚上8點前往張女家中，進行酒測，發現酒測值為零。進一步訊問，張女才說，自己沒駕照，一時太緊張，才想著趕快離開現場。

警方說，張女對肇逃原因一直避重就輕，進一步調查，更發現張女事後還到公館鄉一間五金行，購買冷烤漆，要將車輛刮痕覆蓋，企圖掩飾犯行並脫罪，讓被害者氣的大罵實在可惡至極。

警方訊後直接將張女依公共危險、毀損罪移送偵辦，另外也開出無照8400元，及6000元肇逃罰單。

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  • 犯嫌張女昨天一連撞上4輛車後，竟加速逃逸。（記者許展溢翻攝）

    犯嫌張女昨天一連撞上4輛車後，竟加速逃逸。（記者許展溢翻攝）

  • 張女涉嫌肇逃後到五金行購買冷烤漆，企圖掩飾車輛痕跡。（記者許展溢翻攝）

    張女涉嫌肇逃後到五金行購買冷烤漆，企圖掩飾車輛痕跡。（記者許展溢翻攝）

  • 犯嫌張女買完冷烤漆，將自己車輛上刮痕覆蓋。（記者許展溢翻攝）

    犯嫌張女買完冷烤漆，將自己車輛上刮痕覆蓋。（記者許展溢翻攝）

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