雙手沒手掌鬧自殺 他從頂樓「勾」椅子亂砸

2017-04-03 21:28

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午將近6點時，台北市消防局接獲報案，指稱萬華區峨嵋街有民眾鬧自殺，還從5樓頂樓處亂砸東西到地面。警方與救護人員趕往，發現鬧事者是一名中國籍的34歲鄧姓殘障人士。

警方說，鄧男雙手沒有手掌，他日前以醫療名義來台，簽證今年9月才到期。他來台後承租峨嵋街一處民宅居住，但今天下午不知何故，忽然心情不佳鬧自殺，還用沒手掌的手臂「勾」起椅子往地面砸，雖沒傷人、但有民眾的菜籃車被砸毀。

警方還說，事發後員警趕到他4樓住處將他壓制，他情緒恢復穩定後不願就醫，救護人員評估也認為沒送醫需要，警方於是聯繫他在台親友與房東前來照料他，化解一場危機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980