拿女友手機約炮閨密 偷雞不著蝕把米

2017-04-03 20:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕黃姓男子拿女友手機約炮莊姓閨密，莊女要他擺桌道歉，沒想到黃男到了約定地點被圍毆成傷，到了醫院衣服又掉出毒品，偷雞不著蝕把米。

左營分局上月11日夜間11時接獲報案，華夏、曾子路口有鬥毆事件，趕抵時24歲黃男被打得頭破血流，但施暴者已離去，消防人員將他送往榮總就醫，沒想到醫院幫他更衣時，他的衣服掉出毒咖啡（4.4公克）、安非他命（1公克）各1包，員警獲報將他帶回偵訊，訊後依毒品罪嫌送辦。

黃男被打到頭部撕裂傷、全身多處挫傷，傷勢不輕，警方在他交保後主動聯繫，要幫他追緝施暴人士「討公道」，他卻藉傷不願到警局說明，百般推託令警方狐疑，後來才一臉尷尬地說出原委。

原來，黃男的女友介紹19歲莊姓閨密與他認識，黃卻偷偷拿著女友手機，透過通訊軟體模仿女友語氣聊天，還傳了一封「妳要跟我男朋友嘿咻嗎?」的約砲訊息，莊女覺得莫名其妙打電話求證，在女友追問下黃男辯稱想開玩笑才傳訊息，但莊女堅持要他擺桌道歉。

事發當天，黃男獨自搭計程車到了約定地點，一下車就被數名不明男子持棍棒毆打，莊女則在旁觀看。警方循線約談莊女及動手打人的31歲劉姓、夏姓男子。

劉、夏應訊時扛下責任，表示與莊女是朋友關係，「看不下去」才動手教訓黃男，與莊女無關，莊女也否認教唆，黃男則對3人提出殺人未遂、傷害告訴。