拿女友手機約炮閨密 偷雞不著蝕把米
2017-04-03 20:50
〔記者洪臣宏／高雄報導〕黃姓男子拿女友手機約炮莊姓閨密，莊女要他擺桌道歉，沒想到黃男到了約定地點被圍毆成傷，到了醫院衣服又掉出毒品，偷雞不著蝕把米。
左營分局上月11日夜間11時接獲報案，華夏、曾子路口有鬥毆事件，趕抵時24歲黃男被打得頭破血流，但施暴者已離去，消防人員將他送往榮總就醫，沒想到醫院幫他更衣時，他的衣服掉出毒咖啡（4.4公克）、安非他命（1公克）各1包，員警獲報將他帶回偵訊，訊後依毒品罪嫌送辦。
黃男被打到頭部撕裂傷、全身多處挫傷，傷勢不輕，警方在他交保後主動聯繫，要幫他追緝施暴人士「討公道」，他卻藉傷不願到警局說明，百般推託令警方狐疑，後來才一臉尷尬地說出原委。
原來，黃男的女友介紹19歲莊姓閨密與他認識，黃卻偷偷拿著女友手機，透過通訊軟體模仿女友語氣聊天，還傳了一封「妳要跟我男朋友嘿咻嗎?」的約砲訊息，莊女覺得莫名其妙打電話求證，在女友追問下黃男辯稱想開玩笑才傳訊息，但莊女堅持要他擺桌道歉。
事發當天，黃男獨自搭計程車到了約定地點，一下車就被數名不明男子持棍棒毆打，莊女則在旁觀看。警方循線約談莊女及動手打人的31歲劉姓、夏姓男子。
劉、夏應訊時扛下責任，表示與莊女是朋友關係，「看不下去」才動手教訓黃男，與莊女無關，莊女也否認教唆，黃男則對3人提出殺人未遂、傷害告訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》甩棒太狂 劉時豪登上大聯盟（影音）
- 圓謊失敗？利菁打臉侯怡君 怒PO高清片嗆犯法
- 吳卓林疑輕生住院 吳綺莉被問狀況不斷嘆氣說…
- 拍照熱點 百歲鳳凰木瀕死
- 糯米糰20周年慶 鐵粉王若琳站台
- 止跌回升？假唱童星落榜3次 終錄取大學
- MLB》格雷查再見安氣走小熊 吳昇桓挨轟砸鍋奪勝
- 台東也有「春吶」！環頸雉振翅開唱
- 帶孩子讀「活的」書 長榮百合國小獲閱讀磐石獎
- 讀賣：F35、薩德系統 美列售台項目
- MLB》年薪5億外野手熱身賽打太爛 遭藍鳥釋出
- 高山台灣水鹿、野山羊 低海拔現蹤
- 雲林地層下陷區 推景觀花海
- 馮崇義被迫同意噤聲 中國才放人
- 僑榮國小缺運動空間 爭取圓形跑道
- 為蘇志燮1個月沒睡好 Lulu用心做功課粉絲狂讚
- 三度當文博大使 黃子佼挺文創
- 一通神秘電話 早產女嬰喜獲重生
- 捍衛直布羅陀主權 傳梅伊不惜對西班牙開戰
- 〈生活停看聽〉孝順 不假手他人
- 趙小僑樂當小媽 這些女星也成功收服繼子
- 自由廣場》國防部何不改拍動漫
- 貓頭鷹家族回來了！ 林頭國小：最棒的兒童節禮物
- 解散、翻臉、互告！這些韓團再也回不來
- 深夜沙龍／日本男星開發菊花全紀錄 體驗「走後門」感覺是...
- 中職》劉時豪跪地驚天轟成神調度 洪總霸氣回應
- 澳州房價漲幅創7年新高 泡沫越吹越大
- 雪隧排隊預備起！國五北上回堵7公里
- 中職》敲出逆轉三壘打 羅國龍打破開季低潮
- 清明蔬果平價量充足 圓形水果討吉利
- 《中日對照讀新聞》JTB、富裕層狙い豪華バス導入－JTB引進豪華遊覽車鎖定富裕族群
- 自由廣場》清明談喪禮
- 中客不來損失558億？ 觀光局：他國旅客帶來428億
- 海神變山神 埔里天后宮首辦媽祖文化節活動
- 川普女婿突訪伊拉克 美軍將領隨行
- 幫猴囝仔打完氣 貝茲明將回「加」
- 小令／血桐與晚冬
- 邁阿密網后冠 孔塔首位「英」雌
- 籃球》還是他！16歲怪物高中生360度暴扣新招（影音）
- 台灣首位職業女格鬥家難當 黃偵玲得兼兩份差
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拿女友手機約炮閨密 偷雞不著蝕把米
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分