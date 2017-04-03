處理男女吵架糾紛 警竟在派出所被咬到瘀青
2017-04-03 19:25
〔記者吳昇儒／基隆報導〕隔著雨衣都被咬到瘀青到底是多大力！基隆一名邵姓警員昨日中午處理一起傷害糾紛時，將一對男女帶回派出所偵訊。42歲劉女向警方表示，手機及鑰匙都被郭男取走，請員警幫忙取回。未料，郭男突然情緒失控，猛咬邵員右手臂，導致手臂瘀青紅腫。警訊後，依傷害、侵占及妨害公務等罪將郭男移送基隆地檢署法辦。
警方調查，39歲郭男近期失業，想要找劉女找回先前投資的10萬元，雙方在獅球路巷弄間爭吵，郭男怒揮劉女巴掌，還搶走她的鑰匙及手機，附近的民眾發現立刻報警處理。
基市警一分局忠二路派出所邵姓警員獲報後，前往現場處理，並將兩人帶回派出所。劉女立刻向警方表示，自己的手機及鑰匙都被郭男握在手中，請他把東西還回。
邵員靠近郭男時，對方突然失控，緊握手中的手機及鑰匙，出口襲警，咬合力道過猛，連穿著雨衣外套的邵員都被咬出瘀青。派出所同仁立刻要郭男將嘴鬆開，待他情緒穩定之後，頻頻向邵員道歉。警方則認為，郭男行徑已經涉及妨害公務，依法究辦。
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