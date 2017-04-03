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追焦社團...竟直播無碼A片 網友揶揄「大放福利」

2017-04-03  18:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕這蝦毀！有網友投訴，臉書社團「北宜公路（追焦照.路況回報）」一般都提供車友跑山心得，或是分享路況、追焦照片等，但今下午4時許，該社團竟用臉書直播「無碼A片」，有網友直接回應「這殺小」，也有網友揶揄直播A片是「大放福利」。

該令人臉紅心跳的愛情動作片約直播不到10分鐘就趕緊結束，甚至還提供全片網址連結，諷刺的是，該社團版規規定，發表「不當言詞、圖/影片」是明令禁止，不排除是網友操作不慎所致。

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  • 追焦社團竟直播無碼A片，不排除是社團內網友搞烏龍。（記者徐聖倫翻攝）

    追焦社團竟直播無碼A片，不排除是社團內網友搞烏龍。（記者徐聖倫翻攝）

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