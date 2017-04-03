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桃園蘆竹工地意外 1工人遭活埋無呼吸心跳
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桃園蘆竹工地意外 1工人遭活埋無呼吸心跳

2017-04-03  18:10

［記者陳昀／桃園報導］桃園市蘆竹區仁愛路段上一處工地，下午在開挖作業時，1名男性工人不慎遭土石活埋，警消獲報趕抵後，歷經1小時終於協助脫困，但工人已無呼吸心跳，急救處置後送醫。

桃園市消防局下午4點12分接獲通報，1名工人被埋在瓦礫土石堆之間，於17點08分協助脫困，給予急救處置後送往敏盛醫院。

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  • 桃園市蘆竹區仁愛路段上一處工地，下午在開挖作業時，1名男性工人不慎遭土石活埋。（記者陳昀攝）

    桃園市蘆竹區仁愛路段上一處工地，下午在開挖作業時，1名男性工人不慎遭土石活埋。（記者陳昀攝）

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