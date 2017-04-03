燒雜草不慎引發火勢 殃及鄰宅

2017-04-03 17:13

［記者王秀亭／台東報導］台東市信義街今天下午4時許傳出民宅火警，現場頓時濃煙密布，位於台東市公所附近，引起民眾圍觀，所幸附近住戶緊急逃出無人受困，不過，一名孫姓民眾焦急在附近徘徊，向消防人員表示，是自己為了燒掉堵住排水孔的雜草，不慎引發火警。

孫姓民眾表示，因為宿舍排水孔被堵住，一查之下發現是雜草作祟，清除後準備燒掉，未料火勢控制不住，一發現不對勁，立即通報119協助滅火。

由於火勢迅速竄燒，波及鄰宅，與外籍移工同住的阿嬤原本不知鄰宅火警，還好有其他鄰居敲門通報，阿嬤說，才踏出家門就見濃煙密布，還好有人通知，否則後果不堪設想。

警消獲報破門滅火後，控制住火勢，燃燒面積僅20平方公尺，消防局表示，現場為警察局宿舍，無人傷亡。

相關影音