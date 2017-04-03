酒後移車10公尺讓路 酒駕逮正著
2017-04-03 17:02
〔記者詹士弘／雲林報導〕這樣也算酒駕？男子車停死巷擋住鄰居車輛出入，酒後被叫醒移車，才開10公尺，被對方檢舉酒後駕車，由於酒測值高達1.07毫克，最後被警方依公共危險罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
雲林縣莿桐鄉大美村一名廖姓男子，昨天傍晚在家中喝了3瓶啤酒後上床睡覺，睡到10點多，因自小客車停在屋後無尾巷，擋住林姓鄰居車輛出入，經鄰居拍窗子叫醒，男子移車後，雙方仍爆發言語口角，並吵醒了其他住戶，鄰居立即打電話報警。
由於廖男滿身酒氣，鄰居見警方前來，即檢舉廖男酒後駕車；廖男表示是對方將他叫醒，且車子僅移到約10公尺外的巷口，根本還沒開上馬路，只為了讓對方的車子能開出來。
警方依法對廖男施以酒測，結果酒測值高達1.07毫克，警方只能將廖男他帶回偵訊，並依公共危險罪嫌移送雲林地檢署偵辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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