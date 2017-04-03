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鴛鴦盜攜子行竊超商得手 機車卻被拖吊了

2017-04-03  17:09

〔記者余衡／新北報導〕游姓、林姓夫妻檔日前到新北市板橋區1間超商行竊時，為降低超商店員戒心竟刻意帶著稚子同行，兩人行竊得手洋酒及衣物，代步的機車卻因違停被拖吊，警方循線追出兩人身分，日前通知兩人到案，依竊盜罪函送法辦。

警方調查，42歲游男和40歲林女上月騎機車前往縣民大道上1間全家超商行竊，兩人帶著5歲兒子一同前往，企圖用親子和諧模樣降低旁人戒心，偷走共值1797元的2瓶威士忌洋酒及1件女襯衫，但代步用的機車卻在行竊同時因違停遭拖吊，事後付了175元移置費和600元罰金才領回機車。

事後店員盤點發現貨品短少，調閱監視器發現夫妻檔攜子行竊立刻向警方報案。警方調閱案發地點周邊監視器，發現夫妻檔的機車於犯案同時遭到拖吊，追查拖吊場查詢相關保管紀錄進而追出游姓夫妻，兩人到案後坦承行竊，但辯稱因為當天吃了安眠藥，精神不佳才忘了付錢，全案訊後依竊盜罪函送法辦。

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  • 游姓、林姓夫妻檔日前到新北市板橋區1間超商行竊時，為降低超商店員戒心竟刻意帶著稚子同行。（記者余衡翻攝）

    游姓、林姓夫妻檔日前到新北市板橋區1間超商行竊時，為降低超商店員戒心竟刻意帶著稚子同行。（記者余衡翻攝）

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