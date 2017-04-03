疑車速過快撞清潔車 騎士彈飛卡車底亡

2017-04-03 16:24

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林區環漢路、東豐街口，下午近2點時發生一起嚴重車禍，年約30歲的程姓男子騎機車行經路口時，疑因車速過快撞上正要左轉的清潔隊抓斗車，隨後彈飛卡進路旁的銀色休旅車底。

警、消人員獲報趕抵救出程男，但他因全身多處受傷及內出血，送醫時已經沒有生命徵象，到院急救後仍宣告傷重不治。抓斗車司機向警方表示，當時機車車速很快，等他發現時已來不及剎車，詳細事發過程及責任歸屬警方還在釐清。