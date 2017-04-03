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加個油...油箱孔起火 整輛機車付之一炬

2017-04-03  16:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕太危險！59歲劉姓男子於今下午1時許，騎機車至新北市中和區中和路、宜安路口加油站加油，不料加快加滿時加油孔竟竄出火焰，接著火苗順著油槍燒起來，機車也從龍頭開始燃燒，所幸加油站人員及時拿出滅火自行撲滅，未造成重大災害。

監視器顯示，劉某與加油的員工一看到火苗就往旁邊閃，管不了機車任它倒地，場面驚險。加油站黃姓站長表示，劉某有確實熄火加油，推斷應是車頭線路板「秀逗」過熱才引火，消防火災調查人員現正釐清起火原因中。

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  • 劉某的機車付之一炬。（記者徐聖倫翻攝）

    劉某的機車付之一炬。（記者徐聖倫翻攝）

  • 油屆加滿時油箱孔竟起火。（記者徐聖倫翻攝）

    油屆加滿時油箱孔竟起火。（記者徐聖倫翻攝）

  • 火苗順著油槍燃燒。（記者徐聖倫翻攝）

    火苗順著油槍燃燒。（記者徐聖倫翻攝）

  • 油槍整個燒起來。（記者徐聖倫翻攝）

    油槍整個燒起來。（記者徐聖倫翻攝）

  • 油槍、機車皆以燃燒，加油站員工趕緊去拿滅火器滅火。（記者徐聖倫翻攝）

    油槍、機車皆以燃燒，加油站員工趕緊去拿滅火器滅火。（記者徐聖倫翻攝）

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