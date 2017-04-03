加個油...油箱孔起火 整輛機車付之一炬

2017-04-03 16:03

〔記者徐聖倫／新北報導〕太危險！59歲劉姓男子於今下午1時許，騎機車至新北市中和區中和路、宜安路口加油站加油，不料加快加滿時加油孔竟竄出火焰，接著火苗順著油槍燒起來，機車也從龍頭開始燃燒，所幸加油站人員及時拿出滅火自行撲滅，未造成重大災害。

監視器顯示，劉某與加油的員工一看到火苗就往旁邊閃，管不了機車任它倒地，場面驚險。加油站黃姓站長表示，劉某有確實熄火加油，推斷應是車頭線路板「秀逗」過熱才引火，消防火災調查人員現正釐清起火原因中。