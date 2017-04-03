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慣竊遭逮沒在怕 交保再偷豪宅百萬財物

2017-04-03  16:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市一間豪宅，遭宵小潛入行竊，包括金飾、外幣、勞力士名表等被洗劫一空，損失超過百萬元，苗栗警分局查出竊嫌穿拖鞋行竊的特徵，鎖定慣竊陳姓男子涉有重嫌，經警方埋伏將當查獲到案，並將贓物全數追回，全案依竊盜罪送辦。

苗栗警分局據報後，立即派鑑識人員前往現場採證，從民宅監視器發現，竊嫌犯案過程從容不迫、不疾不徐，加上又穿著拖鞋、深色長褲之特徵，犯罪手法與南苗派出所3月底查獲之慣竊50歲陳姓男子極為相似，發現陳男於案發前約5分鐘，騎機車往被害人住宅方向行駛，進而鎖定陳男。

苗栗警分局昨晚在苗栗市一間超商前發現陳男機車，立即在現場埋伏守候，陳男出現取車時，警方欲將他帶回釐清，他起初矢口否認犯行，但從機車起出竊物，他才坦承行竊。警方說，陳嫌之前因涉竊案，以5千元交保，仍不知悔改，繼續行竊，今天依竊盜罪嫌送辦。

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  • 苗栗市一間豪宅被竊嫌闖入行竊，外幣及名表被竊走，苗栗警方順利將贓物全數追回。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗市一間豪宅被竊嫌闖入行竊，外幣及名表被竊走，苗栗警方順利將贓物全數追回。（記者張勳騰翻攝）

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