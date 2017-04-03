明明交待不要到北區領錢！ 鐵齒車手二人組就逮
2017-04-03 15:52
警方當場在紀嫌身上起出銀聯卡及贓款。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕兩名年輕人被詐團吸收當車手，初次出任務前車手頭還煞有其事諄諄告誡，表示有鑑以往慘痛經驗，千萬別到台中市北區領錢，結果鐵齒的兩人自做聰明，自以為最危險的地方最安全還是跑到北區一中商圈提領贓款立即被盯上，最後不信邪下場依舊是當街就逮被起出銀聯卡及贓款。
台中市第二分局打詐如火如荼，針對每月詐團車手至北區轄內銀行、超商ATM異常提款地點、時間實施分析，發現位在一中商圈育才北路上的便利超商是提領熱點之一，研判車手再度前往機率相當高，佈署警力埋伏監控。
上週五下午，育才派出所警員李俊鋒在該超商附近守望時，發現ATM前身著黑色上衣的28歲紀姓男子領錢後撕毀提款明細，接著由騎車的23歲裔姓男子接應離去，直覺可疑尾隨到北區中華路、太平路口的另家超商，又發現坐後座的紀嫌再度進入提領現金。
李員研判二人是車手立即通報線上警網趕赴攔查，當場在紀嫌身上查獲提領贓款88000元、銀聯卡7張、工作手機2支，另於裔嫌身上查獲工作手機一支。
二嫌警訊中供稱，因沒錢花用，日前在市區公園閒晃時認識綽號「阿哲」的車手頭，包括銀聯卡及工作手機皆由對方提供，首次出任務前「阿哲」雖煞有其事告誡，表示有鑑以往北區「出事率」很高的慘痛經驗，千萬別到該區塊領錢。
但二人自以為最危險的地方最安全，且每次提領10000元可分得2000元為當日報酬，還是跑到一中商圈提領贓款，未料仍被盯上就逮﹔訊後全案依詐欺罪嫌送辦。
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