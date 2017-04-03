少年與哥哥被囚禁凌虐 警查獲1男到案

2017-04-03 14:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市謝姓少年3月間被詐騙集團懷疑侵占60萬元不法所得，與哥哥一同被詐騙集團成員囚禁在汽車旅館，用鐵線刺手指、熱水燙手臂凌虐、刀片割字，警方下午查獲涉案的詐騙集團成員楊姓男子到案，將依妨害自由、傷害與恐嚇等罪嫌將他送辦。

警方鎖定楊姓、葉姓男子與另一名詐騙集團成員都涉案，除已帶回楊男調查外，也持續追查葉男等人行蹤。

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