Pocky長水泡是什麼概念...母女買完怒罵「靠夭」
2017-04-03 14:37
左邊的巧克力棒就像長了疙瘩，與右邊正常的巧克力棒一比顯得有些噁心。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／台北報導〕巧克力棒長水泡、疙瘩是什麼概念？31歲許姓女子與母親在台北市忠孝東路某知名百貨內的超市買了時下女孩兒們最愛的零食「Pocky」巧克力棒原味、草莓口味，沒想到回家拆開看，明明沒有過期，卻有大部分巧克力棒的外皮糖衣都浮起，類似長水泡一般，氣得許母大罵「都吃那麼多包了，靠夭！」
許女說，今年2月中與母親逛百貨內超市，見架上Pocky打著「草莓季特價2包155」標語，遂一口氣買了6包共465元回家，起初吃的時候還沒發現，開越多包越覺奇怪，怎麼有一堆巧克力棒長得麼難看，與正常的巧克力棒光滑平整糖衣相去甚遠，這才驚覺巧克力棒應該是壞掉了。
許女與媽媽將剩下的一包包拆開來看，裡頭有好的有壞的，不過壞的佔了大多數，越看越覺得一股噁心感湧上心頭，直呼「保存期限明明就是到今年7月，那A安捏！」該超市接獲許女退貨要求，立即接受退款，同時承諾將會再加強對商品品管。
Pocky是由日本江崎格力高株式會社生產，是一種外層覆蓋巧克力的餅乾棒零食。民國55年以「巧克特」的名字發售，推出後瞬間打入日本年輕人市場，並在首兩年產生了300億日元的銷售額，之後改名為Pocky，在世界多國都深受年輕女性喜愛，就連日本多部知名漫畫也有Pocky出現。
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